Avengers: Endgame, i fan Marvel confusi dal nuovo retroscena sulle Gemme dell'Infinito

Una discussione che sta tenendo banco su Reddit si concentra sul particolare potere delle gemme dell'infinito che sta al momento confondendo i fan dopo le diverse sequenze che le vedono coinvolte nel film Avengers: Endgame, utilizzate rispettivamente da Thanos, poi Hulk e infine nel corso del sacrificio estremo di Tony Stark / Iron Man.

Ebbene, i fan si stanno domandando il perché quando Thanos indossa il guanto dell'infinito non ha gli stessi effetti deleterei di quando invece la medesima operazione è effettuata prima da Bruce Banner / Hulk e poi da Tony Stark / Iron Man. Si tratta solamente di una dimostrazione della superiorità del Titano Pazzo per via della sua natura (ricordiamo che all'inizio di Infinity War mette al tappeto un essere potentissimo come Hulk) oppure è merito del guanto costruito su Nidavellir?

A questo punto un utente coinvolto nella discussione fa notare un altro dettaglio probabilmente sfuggito all'autore del post, ovvero che in una scena di Infinity War si vede Thanos prendere a mani nude la gemma del potere senza recare a se stesso alcun danno, a differenza invece di tutti coloro che l'avevano tenuta in mano in precedenza. Quindi probabilmente il merito è della forza sovrumana dello stesso Thanos e non del guanto di Nidavellir.

Un altro utente poi azzarda un'ulteriore spiegazione: ovvero che Thanos a differenza di Bruce e Tony possiede una maggiore conoscenza delle gemme dell'infinito che magari gli avrà permesso di difendersi meglio dal loro potere distruttivo, conoscenze che Tony e Bruce non possiedono.

