Avengers Endgame: un fan immagina Spider-man con il costume bianco per i viaggi quantici

Mentre l'Uomo Ragno è costretto a lavorare da casa in questa simpatica parodia intitolata Spider man Work From Home, i fan dell'Arrampicamuri sfruttano il periodo di quarantena per creare fan art molto interessanti.

Yusha890 ha infatti pubblicato su Instagram la sua interpretazione di Spider-man con indosso il costume bianco sfoggiato da molti eroi in Avengers Endgame. Come ricorderete, l'armatura era stata progettata appositamente per effettuare dei viaggi nel regno quantico,in modo da rimettere a posto le cose nel passato radunando le Gemme dell'Infinito. Purtroppo Spider-man non ha potuto accompagnare Iron-man, Ant-man, Thor e gli altri proprio perché era tra i personaggi "polverizzati" da Thanos alla fine di Infinity War.

Un vero peccato, perché avremmo potuto aggiungere un nuovo capo d'abbigliamento alla lunghissima lista di costumi appartenenti all'Uomo Ragno. Nel corso della sua storia ha infatti esibito qualsiasi tipo di tuta, sorprendendoci con colori sgargianti, effetti luminosi e gadget esclusivi. Dopotutto lo abbiamo persino visto indossare una tuta spaziale!

In questa versione vediamo prevalere il bianco, con solo alcuni inserti blu e rossi. Ovviamente non poteva mancare il logo degli Avengers. Cosa ne pensate del costume? Il buon Peter Parker avrebbe fatto la sua figura? Oppure la tuta esibita in Endgame ed Infinity War è superiore?

