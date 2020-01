Avengers: Endgame, un fan ha creato una versione da gioielleria del guanto di Thanos

Il guanto dell'infinito di Thanos visto in Avengers: Endgame è diventato un vero e proprio oggetto da collezione. Un fan ha realizzato una sua versione particolarmente raffinata, con tanto di gemme preziose intarsiate.

Chi non vorrebbe avere un bel guanto come quello che ha Thanos in Infinity War ed in Endgame? Di sicuro chiunque di noi si sentirebbe invincibile e lo indosserebbe anche per andare a prendere un caffé al bar sotto casa. Magari potremmo persino abbinarlo con l'arma alternativa che era stata pensata per Thanos.

Un fan ha però ideato una versione ben più raffinata ed esile dell'oggetto e ha pubblicato la sua particolare versione con un video su Reddit. Come è possibile vedere nel video si tratta più che altro di un gioiello intarsiato con gemme preziose che richiamano ovviamente lo stile delle gemme dell'infinito.

La didascalia recita: "Se Hela (di Thor) fosse riuscita a mettere le mani sul Guanto dell'Ininito"

Il riferimento è ovviamente al personaggio interpretato da Cate Blanchett in Thor: Ragnarock. In effetti una versione femminile del guanto in possesso della spietata villain del film sarebbe stato sicuramente interessante.

L'artista che lo ha realizzato ha spiegato che gli piacerebbe reinterpretare altri pezzi dell'armatura in futuro, quindi possiamo aspettarci novità a riguardo.

Intanto il successo dei supereroi di casa Marvel non si arresta: Avengers Endame è stato premiato ai SAG per il miglior cast di stuntman.