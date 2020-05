Avengers: Endgame, un fan ha creato un intero sequel con protagonista Captain America

Chris Evans ama Captain America e continua a difendere i film Marvel da ogni critica, quindi potrebbe davvero fargli piacere il lavoro svolto dall'utente Youtube "ItsJustSomeRandomGuy" con il sequel di Avengers: Endgame.

In realtà potrebbe essere considerato anche una sorta di spin-off, fatto sta che il video (della durata di quasi due ore!) si propone di approfondire il viaggio che Captain America ha effettuato nel finale del film, per ricollocare le Gemme dell'Infinito nella giusta posizione temporale. Al cinema passano solo alcuni secondi prima che Steve ritorni (decisamente invecchiato), ma nel mondo delle action figures c'è tutto il tempo per inventarsi una bella storia che spieghi per filo e per segno tutte le avventure affrontate dall'eroe durante la sua missione nel Regno Quantico.

Vediamo quindi il buon Cap incontrare personaggi iconici come il terrificante Teschio Rosso, l'esilarante Peter Quill e il saggio Antico di Doctor Strange, fino ad arrivare all'inevitabile finale sentimentale, con l'incontro di Peggy Carter, il tutto narrato come se fosse un entusiasmante racconto.

Non male come idea per un sequel, visto che, con tutto ciò che avevamo visto in Endgame, gli autori hanno preso la saggia decisione di sorvolare sulle imprese di Steve Rogers e di concentrarsi soltanto sulle conseguenze di quel viaggio, per concedere al Primo Vendicatore la sua meritata conclusione. Chi lo sa, magari la Marvel accoglierà il suggerimento e prima o poi potremo vedere il tutto trasposto in un film o magari in una serie tv su Disney+.

Oltre ad Evans, anche Josh Brolin si è dichiarato entusiasta per aver interpretato Thanos, mentre la giovane attrice che ha dato vita alla figlia di Iron Man ha già detto che le piacerebbe tornare nei panni di Morgan Stark.