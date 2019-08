Avengers: Endgame, tra i fan circola una teoria sulla tecnologia vista nel film

Avengers: Endgame è uscito al cinema ormai da qualche mese ma le teorie e le suggestioni sul film non sono ancora terminate, soprattutto dopo l'annuncio del programma della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe da parte dei Marvel Studios. Sugli sviluppi del franchise e su quello che eventualmente ha significato Endgame circolano diverse ipotesi.

Avengers: Endgame ha introdotto la complessa idea del viaggio nel tempo nel Marvel Cinematic Universe ma cercando di approfondire l'argomento, qualcosa in più sull'argomento potrebbe esserci.

Perché la tecnologia Quantum Realm creata da Hulk avrebbe la capacità di rendere immortali i personaggi dell'MCU, in un certo senso.

Come sottolineato in un post virale che circola in queste ore su internet, Scott Lang è stato trasformato sia in un pre-adolescente che in un anziano, trasferendone - apparentemente - pensieri e ricordi da un versione all'altra.



Ciò significa che con la tecnologia Quantum Realm già sviluppata, gli Avengers potrebbero teoricamente riportare indietro Steve Rogers alla sua età originaria prima che tornasse indietro nel tempo. La tecnologia si comporterebbe in un modo molto simile alla Pietra del Tempo, consentendo ad una sola persona o ad un oggetto di modificarsi mentre il resto della sequenza temporale rimane intatto.

Va notato che Tony Stark, ad un certo punto, sostiene che la situazione era pericolosa. Un altro grande quesito riguarda gli obblighi morali. Le persone potrebbero semplicemente ringiovanirsi per evitare di morire? Cosa succede se qualcuno si ammala? Tornerebbe indietro al tempo prima della malattia e tutto si sistemerebbe? Dubbi e domande a cui si potrà forse rispondere dopo la Fase 4.

Sono tanti i quesiti ai quali in questo periodo si sta cercando di dare una risposta. Alcuni sono stati chiariti, anche a livello di programmazione, sulla motivazione per l'uscita a distanza di un anno di Endgame rispetto ad Infinity War. Altri riguardano la trama e i personaggi, come i dettagli su Nebula svelati in questi giorni.