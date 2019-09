Avengers: Endgame, una fan art videoludica su Vedova Nera e Captain America

Il contributo alla cultura popolare nato da Avengers: Endgame è inegabile: decine di fan si sono sbizzarriti in creazioni che dimostrano l’attaccamento a un genere cinematografico all’apice del suo successo. Stavolta tocca a BossLogic, autore di digitale che ha traghettato Chris Evans e Scarlett Johansson in una saga videoludica celeberrima.

Fin da piccoli è quasi istintivo provare a scarabocchiare su un foglio con i pennarelli pescati dall’astuccio cercando di raffigurare le imprese dei propria beniamini per prendersi un bel voto a scuola o un abbraccio affettuoso dai genitori: al di là dei risultati strettamente artistici, queste valvole creative sono uno dei motori primi dell’immaginazione anche in età adulta, e in tempi di opere digitali si possono aprire prospettive fino a poco tempo fa impensabili.

Con il successo strepitoso di Avengers: Endgame, opera di cui i registi sono davvero orgogliosi, la fanbase si è scatenata per postare in Rete i frutti della propria fantasia, attraversando certe volte interi universi narrativi.

È esattamente questo il caso di BossLogic, creatore di contenuti che ha immaginato Captain America e Vedova Nera nei panni di due personaggi cari a chi segue saghe videoludiche storiche: il risultato è una fan art ispirata nientemeno che a Resident Evil, adattando Chris Evans per il ruolo di Leon S. Kennedy e Scarlett Johansson nella parte di Claire Redfield.

Il post su Instagram ha ricevuto al momento più di centoventimila like con un crossover narrativo di tutto rispetto, ma non si tratta dell’ultimo caso di arte digitale all’avanguardia: in queste ore è stato infatti diffuso un mash-up da sessanta secondi con le immagini più significative dal Marvel Cinematic Universe, sicuramente un ottimo stratagemma per continuare a restare nella Casa delle Idee anche dopo il boom di Avengers: Endgame.