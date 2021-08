Avengers: Endgame, potrebbe esserci un buco di trama che riguarda la vita di Steve Rogers?

Avengers: Endgame ha fatto il suo debutto al cinema ormai due anni fa, ma i fan continuano a parlarne, ponendosi sempre nuove domande. Un'altra questione sarebbe sorta recentemente, e riguarderebbe Steve Rogers, ovvero l'amato Capitan America.

Come tutti sappiamo nel finale del film Cap è colui che si assume il compito di rimettere al proprio posto le Gemme dell'Infinito. Una volta completata la missione, il supereroe prende una decisione importante sul suo futuro: è tempo di ritirarsi, e concedersi il ballo che aspettava da 80 anni, quello con Peggy. Lo rivediamo poi tornare, da anziano, per consegnare lo scudo a Sam Wilson, e dichiarare di aver vissuto una vita tranquilla. Tutto ciò ha creato delle perplessità negli spettatori. E' possibile per lui riuscire a vivere una vita tranquilla? In molti, infatti, si sono chiesti come avesse fatto Steve ad abbandonare i suoi doveri da Capitan America tornando negli anni '40. Nessuno, infatti, lo avrebbe lasciato andare sapendo che era l'unico degli esperimenti riusciti.

Ma ecco che Joe Russo ci arriva in aiuto, rivelandoci che lo Steve Rogers che vediamo alla fine del film ha vissuto in una timeline diversa. Una cosa che non ci stupisce, soprattutto dopo aver visto Loki su Disney+. Però, secondo gli sceneggiatori Markus e McFeely, ci sarebbero invece stati per decenni due Cap nello stesso luogo. I due scrittori sono convinti che entrambi gli Steve Rogers abbiano preso parte ai funerali di Peggy in Captain America: Civil War, andando a confermare una delle teorie dei fan.

Le due teorie di Russo e degli sceneggiatori, in contrapposizione l'una con l'altra, non aiutano gli spettatori a vederci chiaro. E non si tratterebbe dell'unico buco di trama su Cap in Avengers: Endgame. Ma che scrivere per il MCU sia complesso lo possiamo immaginare, ed è proprio per questo che l'autore di Loki ci racconta il metodo di scrittura del Marvel Cinematic Universe.