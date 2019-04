Avengers: Endgame, gli eroi sono pronti a combattere negli strepitosi poster ufficiali

Con le prevendite del film ufficialmente aperte, il Marvel Cinematic Universe si prepara a battere nuovi e importanti record in ambito cinematografico. L'attesa è alle stelle, e i fan non vedono l'ora di potersi fiondare in sala ad assistere al culmine di oltre un decennio di storie.

Per ingannare l'attesa, i Marvel Studios hanno rilasciato ben tre poster ufficiali direttamente dal materiale promozionale, che ci permettono di ammirare il team di Vendicatori, pronti a ritornare sul campo di battaglia per fronteggiare Thanos.

Ebbene, ciascun poster è stato appositamente realizzato per le diverse fruizioni del blockbuster sul grande schermo. Ecco dunque le versioni IMAX, Dolby Cinema e RealD 3D: le esperienze cinematografiche in assoluto più immersive delle sale odierne, capaci di portarci direttamente al centro della vicenda, grazie ad un reparto tecnico e visivo assolutamente all'avanguardia.

Come già anticipato dai fratelli Russo, nel corso di recenti interviste, Avengers: Endgame sarà la continuazione di un viaggio estremamente coinvolgente, che ha accompagnato per anni fan da ogni parte del mondo e rendendoli partecipi di un'esperienza unica nel suo genere. Il film, naturalmente, segnerà la potenziale conclusione dell'avventura di acclamati eroi, del calibro di Iron Man, Captain America e Thor, per introdurci verso altre fasi del MCU.

E voi, avete già prenotato il vostro biglietto per il film? Pensate che, proprio in queste ore, moltissimi siti specializzati stanno riscontrando problemi nella vendita dei ticket, andando letteralmente in crash! Fateci sapere la vostra, come sempre, con un commento qui sotto.