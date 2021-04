Avengers: Endgame, l'eredità di Tony Stark in una parodia a tema Hamilton su TikTok

A due anni di distanza dall'uscita al cinema di Avengers: Endgame, il web continua a pullulare di citazioni, omaggi e parodie ispirate al film, soprattutto all'eroismo di Tony Stark / Iron Man. Abbiamo visto da poco gli auguri di Lexi Rabe a Robert Downey Jr per il suo compleanno, e ora un nuovo video prende spunto da Hamilton per parlare del MCU.

Dopo lo snap di Avengers: Endgame che rovina le vite dei fan, in un recente video su TikTok l'utente @laurenzazzles si esibisce in un brano della colonna sonora di Hamilton, cambiandone le parole. Come possiamo vedere anche nel video in calce alla notizia, questa nuova versione è cantata dal punto di vista della piccola Morgan Stark, e racconta ciò che accadde dopo il sacrificio di suo padre Tony, che salvò il mondo riportando in vita metà della popolazione dopo il blip.

Per quanto riguarda Morgan Stark, il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe non è ancora chiaro. Non sembrano esserci al momento piani per un suo ritorno in uno dei prossimi film, e anche Gwyneth Paltrow, sua madre Pepper Potts sullo schermo, è sempre più concentrata sulla sua startup Goop e non sembra intenzionata a partecipare a nuovi cinecomic.

Il musical Hamilton, dal canto suo, è stato uno dei titoli di maggior successo dal lancio di Disney+, battendo molti record e contribuendo al successo della nuova piattaforma streaming.