Avengers: Endgame, Emma Fuhrmann ebbe problemi col capo della sicurezza sul set

Durante una recente intervista promozionale per Avengers: Endgame, la giovane attrice Emma Fuhrmann ha raccontato un divertente aneddoto risalente al suo primo giorno di riprese.

Come saprete, l'attrice interpreta una versione adolescente di Cassie Lang, figlia di Ant-Man cresciuta nell'intervallo di cinque anni che separa Infinity War da Endgame. La Fuhrmann può aver acquisito un certo grado di popolarità dopo l'uscita del film, ma già durante le riprese era abbastanza seguita sui social. Questo ha generato un piccolo contrattempo col capo della sicurezza.

Nelle parole dell'attrice:

"Ero arrivata ad Atlanta per le riprese, e c'era questo splendido tramonto. Ho scattato una foto del tramonto e l'ho pubblicata sulla mia storia di Instagram, e ho taggato la posizione, Atlanta, Georgia. Il giorno dopo, il capo della sicurezza dei Marvel Studios è venuto nella mia roulotte e mi ha spiegato che non potevo più pubblicare certe cose, perché le persone volevano scoprire dove stessimo girando il film per venire a spiare il set. Fino ad allora non mi ero resa conto quanto grande fosse questo progetto, quanto grandi fossero i Marvel Studios. Mi ero cacciata un po' nei guai, ma mi è servito da lezione."

Recentemente l'attrice ha spiegato di aver visto tutti i film MCU dopo essere stata selezionata per interpretare la figlia di Scott in Endgame. Inoltre, la Fuhrmann ha dichiarato che a causa della segretezza dei Marvel Studios, per settimane è stata convinta di dover interpretare una giovane Vedova Nera.

Per altre notizie vi rimandiamo alle 14 nomination di Avengers: Endgame ai Saturn Awards 2019, i premi annuali per le migliori opere cinematografiche di genere sci-fi, horror o fantasy.