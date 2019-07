Avengers: Endgame, Emma Fuhrmann credeva di dover interpretare una giovane Vedova Nera

Emma Fuhrmann, che abbiamo visto recentemente in Avengers: Endgame nei panni di Cassie Lang, la figlia cresciuta di Ant-Man, nel corso di una recente intervista ha spiegato che inizialmente ha pensato di dover interpretare una versione adolescente della Vedova Nera.

Nelle parole della giovane attrice:

"Quando ho fatto il provino era il giugno 2017, non c'era alcun tipo di hype perché nessuno aveva ancora neanche visto Infinity War, quindi non avevo idea di chi avrei dovuto interpretare. Avevo pensato ad una giovane Vedova Nera, perché quello era l'unico personaggio femminile che avevo in mente, e al quale potevo assomigliare. Pensavo che quelle audizioni fossero per la parte di una versione più giovane del personaggio di un'attrice famosa."

La Fuhrmann ha proseguito:

"All'epoca il film era conosciuto come Untitled Avengers Marvel Movie, e l'audizione era piuttosto povera di informazioni, quindi non ne avevo idea. Ho dovuto recitare in una scena falsa scritta appositamente per quel provino, anche il personaggio che interpretava aveva un nome falso. Quando mi hanno detto che avevo ottenuto la parte, mi hanno anche svelato chi avrei interpretato. Però neanche a quel punto mi hanno detto come o perché Cassie sarebbe diventata improvvisamente adolescente, quello l'ho saputo il primo giorno che mi hanno convocata sul set per le riprese vere. Era qualcosa di estremamente segreto, di certo non la procedura alla quale ero abituata per prepararmi ad un film."

