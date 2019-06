Avengers: Endgame, ecco l'elenco delle scene inedite presenti nella riedizione in sala

Secondo quanto riportato dal sito MCU Cosmic, è stato rivelato l'elenco delle scene inedite inserite nel nuovo montaggio di Avengers: Endgame che uscirà nelle sale americane il prossimo weekend e che potrebbe arrivare anche in Italia prossimamente.

La riedizione della pellicola di Anthony e Joe Russo, secondo quanto scritto sul sito, conterrà una scena eliminata con protagonista l'Hulk di Mark Ruffalo, un sentito tributo a Stan Lee - scomparso lo scorso novembre e già protagonista di un affettuoso tributo in Captain Marvel - e infine uno sneak peek anticipativo di quanto vedremo in Spider-Man: Far From Home inserito nei titoli di coda.

Il report poi continua affermando che alcune di queste proiezioni con la nuova versione di Avengers: Endgame includranno una speciale introduzione condotta dai fratelli Russo in persona. Il materiale incluso nella riedizione della pellicola sarà con tutta probabilità inserito anche nei contenuti speciali dell'edizione home video del film.

Al momento attuale, Avengers: Endgame si trova a circa 37 milioni di dollari di distanza dal record di Avatar, di cui ha appena superato gli incassi della sua uscita originaria. La pellicola definitiva dei Marvel Studios ha infatti raggiunto l'impressionante cifra dei 2,749,603,966 di dollari, superando così i 2,749,064,328 miliardi raccolti da Avatar all'epoca della sua prima release cineamtografica. La classifica dei maggiori incassi, bisogna specificarlo, non tiene assolutamente conto dell'inflazione, per la quale Avatar schizzerrebbe oltre i 3 miliardi di dollari al box-office e che vedrebbe al primo posto Via col vento con oltre 3.7 miliardi di dollari.

La nuova versione di Avengers: Endgame dovrebbe approdare prossimamente anche nelle sale italiane, magari in concomitanza con l'uscita del nuovo film dei Marvel Studios, Spider-Man: Far From Home.