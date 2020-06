Avengers: Endgame, gli effetti speciali? Più complicati rispetto a Star Wars per i Russo

Gli effetti speciali non sono tutto: gli stessi fratelli Russo, registi di film titanici come Avengers: Endgame, sono rimasti senza parole di fronte al divertente trailer low budget di Tyler Rake. Ma quando si tratta di progetti milionari non si può rinunciare a certi trucchi di magia, e i registi ne hanno parlato anche in relazione a Star Wars.

"Sapete, la CGI rende tutto più efficiente. Abbiamo potuto girare Infinity War ed Endgame uno dopo l'altro, ma se li avessimo girati senza effetti speciali sarebbero passati quattro anni tra un film e l'altro", ha dichiarato Joe Russo a Fox 5.

La computer grafica e gli effetti speciali più disparati non permettono soltanto di rendere il tutto spettacolare, ma consentono anche di ridurre i tempi di produzione. Non è sempre così facile però, come sottolinea Anthony Russo:

"C'è anche una grande differenza, perché la CGI ha dei punti forti, no? Uno dei motivi per cui funziona così bene con Star Wars è legato al fatto che quando si tratta di navi spaziali e creature aliene, forme di vita non umane e macchine la CGI funziona un po' meglio. Quando hai a che fare con la forma umana, potresti intravederne le debolezze. Captain America non pilota una nave spaziale, o un jet da combattimento. Se hai a che fare con il corpo umano e roba del genere diventa molto più difficile ottenere risultati simili con gli effetti speciali".

In effetti nel corso degli anni non sempre abbiamo sempre visto degli effetti impeccabili nei vari film con scene d'azione che coinvolgessero esseri umani o animali, mentre tutto sommato gli effetti speciali di Star Wars riuscirono a sbalordire persino al tempo della trilogia originale, con scontri spaziali credibili e di grande impatto. Joe Russo ha concluso specificando che è necessario usare i giusti strumenti a seconda del movimento richiesto da una determinata scena e a seconda della storia che si vuole raccontare.

I registi Marvel hanno festeggiato insieme a Mark Hamill il quarantesimo anniversario di Episodio 5, L'Impero Colpisce Ancora, e si sono pronunciati sulla difficile riapertura dei cinema.