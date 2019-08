Avengers: Endgame, un easter-egg indirizza il viaggio nel tempo all'anno 2988

Dopo easter-egg di Thor: Ragnoark in Avengers: Endgame, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno approfittato della comodità dell'edizione home-video digital HD del film dei fratelli Russo per scovare un altro simpatico riferimento.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un utente Reddit si è reso conto che durante la "sessione di brainstorming" per rintracciare le varie Gemme dell'Infinito attraverso il tempo, su uno degli schermi compare anche una data piuttosto stramba: quella dell'anno 2988.

Inizialmente il fan che per primo ha scovato questa misteriosa data ha creduto ad un viaggio temporale verso il futuro, ma a parte Thanos, che dal 2014 arriva nel presente, in Endgame nessuno viaggia in avanti nel tempo, men che meno viene mai nominata la possibilità di far visita al 29esimo secolo.

Il riferimento a quella data è stato scoperto collettivamente discutendo la questione nella sezione dei commenti del post originale: a quanto pare, infatti, non si tratta del 2988 del futuro ma quello del passato, nello specifico il 2988 A.C.

Molti si sono ricordati infatti che in Thor: The Dark World, viene spiegato che il nonno di Thor, Bor (interpretato da Tony Curran), era in possesso dell'Aether (o Gemma della Realtà) durante il suo regno, quando Asgard era in guerra con gli Elfi Oscuri di Malekith: la prima battaglia fra i due eserciti avvenne a Svartalfheim proprio nel 2988 A.C.

Per altre informazioni vi segnaliamo che la colonna sonora di Avengers: Endgame è stata nominata ai World Soundtrack Awards 2019.