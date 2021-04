Avengers: Endgame, l'easter egg di Captain America che forse non avete notato

Ogni titolo del Marvel Cinematic Universe che si rispetti è ricco di easter egg e riferimenti ai capitoli precedenti della saga, e Avengers: Endgame in tal senso non fa eccezione, e anzi a due anni dalla sua uscita nelle sale continua a regalare grandi sorprese.

È il caso per esempio di una nuova citazione fatta notare dal profilo TikTok MarvelEasterEggs, il quale ha messo a confronto la scena di Steve Rodgers che salta il ponte in Captain America - Il primo Vendicatore e l'epico momento di Avenger: Endgame in cui Cap solleva per la prima volta il Mjolnir di Thor.

Ebbene, come potete vedere voi stessi nel video in calce alla news, la sequenza del film dei fratelli Russo riprende le stesse note della colonna sonora utilizzate nella prima avventura del personaggio di Chris Evans, e che all'interno di tutto il MCU è possibile sentire solamente in questi due momenti.

Voi cosa ne pensate? Avevate notato questo easter egg? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che l'eredità dello scudo di Captain America sta venendo trattata proprio in queste settimane da The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel con protagonisti Antohny Mackie e Sebastian Stan i cui episodi debuttano su Disney+ ogni venerdì.

Intanto, uno studio ha eletto Avengers: Endgame il cinecomic più amato di sempre.