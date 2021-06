Avengers: Endgame, ecco l'easter egg dell'Avengers Campus che nessuno ha notato!

Nei giorni scorsi il Disney California Park ha inaugurato ufficialmente l'Avengers Campus, nuova area del parco a tema dedicata ai supereroi e ricca di easter egg e riferimenti al Marvel Cinematic Universe.

Durante una sessione di domande e risposte con la stampa, Scot Drake, direttore creativo della sezione Marvel di Walt Disney Imagineering, ha però rivelato che gli easter egg non si limitano alle nuove attrazioni del resort, ma che una componente dell'Avengers Campus è stata anticipata da un film del MCU.

"Il mio easter egg preferito in realtà è in un film, Avengers: Endgame. C'è un anticipazione riguardo al Quinjet che abbiamo progettato specificatamente per Avengers Campus, ecco quanto siamo a stretto contatto con i nostri colleghi dello studio," ha spiegato Drake (via CinemaBlend). "Non solo offriamo easter egg che si collegano al film, ma la connessione di questo universo sta crescendo al punto che vengono anticipate le cose del parco. Questo è sicuramente la mia parte preferita."

Il nuovo design del Quinjet può essere visto alla fine del film dei fratelli Russo, quando Occhio di Falco lo utilizza per tornare a casa dalla propria famiglia. Drake aveva già condiviso un concept del veicolo l'anno scorso tramite Instagram: potete dargli un'occhiata nel post in calce alla notizia.

