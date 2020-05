Avengers: Endgame, c'è un errore nella battaglia finale che non avete notato sicuramente

A distanza di più di un anno dalla sua uscita nelle sale di tutto il mondo, Avengers: Endgame continua a far parlare di sé, anche se stavolta si tratta di un fan che ha scovato un "vistoso" e "gigantesco" errore durante la scena epica della battaglia finale dei Vendicatori uniti contro Thanos.

L'errore in questione è tutto per il personaggio di Ant-Man, interpretato da Paul Rudd nella pellicola. La fan fa giustamente notare che in una scena Ant-Man e la sua partner, The Wasp, vengono mostrati dirigersi verso il van al fine di azionare l'acceleratore di particelle necessario a rispedire indietro nel tempo le gemme dell'infinito. Tuttavia, nella sequenza immediatamente successiva vediamo Occhio di falco passare in consegna il guanto di Thanos con le gemme a Black Panther, ma sullo sfondo la fan fa notare esserci la sagoma gigantesca di Ant-Man in azione! Ebbene sì, secondo questa dinamica Ant-Man si trova in due posti contemporaneamente. Quello che si definisce un vistoso errore di continuità.

E' possibile che trattandosi di un film parecchio dispendioso e con una mole di scene incredibile da assemblare in sala montaggio, perfino gli espertissimi montatori della pellicola abbiano fatto un piccolo (gigantesco in realtà) errore, non notando che il personaggio non poteva trovarsi in quel posto in quel momento preciso.

Per festeggiare la vittoria ai Kids' Choice Awards, gli Avengers originali si sono riuniti in videochat: parliamo di Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e Jeremy Renner.

