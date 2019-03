Avengers: Endgame durerà 182 minuti? Un po' di dati

Dopo l'easter egg sui Fantastici Quattro scovato nel trailer di Avengers: Endgame, le aspettative per il film dei fratelli Russo sono ormai a livelli stratosferici, e Fandango le ha appena aumentate in modo spropositato confermando apparentemente il minutaggio del film.

Il sito del network statunitense AMC ha fatto trapelare accidentalmente la durata dell'opera, che poi è stata confermata dal sito di prevendite Fandango: come potete vedere nel post riportato in calce all'articolo, Avengers: Endgame sarà il cinecomic più lungo di sempre con un minutaggio erculeo di 182 minuti.

Si tratta di una mezz'ora aggiuntiva al film Marvel Studios ad oggi più lungo, ovvero Infinity War (149 minuti), ma, soprattutto, posiziona il film al fianco di alcune delle più famose opere della storia del cinema, film che hanno fatto della loro estesa durata non solo un vanto ma anche un marchio, un segno distintivo. Qui sotto vi riportiamo alcune statistiche:

Endgame sarà un minuto più corto de Il Cacciatore di Michael Cimino

Durerà tre minuti in più della versione cinematografica de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri

Quattro minuti in più rispetto a Dogville di Lars Von Trier

Tre minuti in meno di Barry Lyndon, capolavoro dell'epica di Stanley Kubrick

Cinque minuti in meno di The Hateful Eight, il più recente film di Quentin Tarantino

Dodici minuti in meno di Titanic di James Cameron.

Manca ancora l'ufficialità dei Marvel Studios e della Disney, ma essendo Fandango il più famoso rivenditore statunitense di prevendite cinematografiche e non, in attesa della conferma potrebbe essere lecito fidarsi.

La cosa interessante è che, in un'intervista di qualche tempo, i fratelli Russo avevano dichiarato "morta" l'era dei film da 120 minuti: "I film lunghi due ore hanno dominato per cento anni, ma oggi è diventato molto difficile rispettare questa regola. Non credo che la generazione che verrà considererà i film da due ore la forma principale di narrazione."

Con Avengers: Endgame, a quanto pare, i Russo vogliono tenere fede alla loro teoria. E, a proposito di teorie: per primi noi di Everyeye abbiamo accostato il prossimo Avengers: Endgame a Il Ritorno del Re, paventando un trionfo agli Oscar 2020: se siete curiosi di sapere perché, recuperare lo speciale in questione!