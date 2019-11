Avengers: Endgame, altre due concept art mostrano scene mai viste al cinema

Se Avengers: Endgame è pieno di scene epiche e momenti emozionanti, è vero anche che, grazie alla quantità di personaggi presenti, alla loro evoluzione e a tutte le interazioni possibili, numerose altre scene sono state studiate, scritte, magari anche girate, ma non sono mai arrivate al cinema.

Tra le pagine del libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie, che offre spunti interessanti e retroscena sul film dei fratelli Russo che ha chiuso la saga dei Vendicatori, possiamo trovarne alcuni esempi.

L'illustratore Jackson Sze ha infatti immaginato una interazione tra Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr) e Shuri (Leticia Wright), due menti brillanti che avrebbero sicuramente apprezzato le reciproche capacità. L'immagine è visibile in calce all'articolo.

"Poiché sono entrambi scienziati geniali, ho pensato che Tony Stark avrebbe apprezzato la tecnologia che Shuri poteva apportare ed essere impressionato dalla sua tecnologia", ha raccontato Sze. "Speravo di ottenere un momento di incontro tra i due scienziati."

Anche la produttrice Marvel Trinh Tran ne sarebbe stata contenta: alla domanda su quali interazioni avrebbe voluto vedere sullo schermo ha risposto: "Mi sarebbe piaciuto vedere Tony e Shuri insieme, perché penso che avrebbero potuto creare qualcosa di geniale."

Un'altra illustrazione mostra invece Nakia, il personaggio interpretato da Lupita Nyong'o, combattere nella battaglia contro Thanos al fianco di personaggi come Captain America, The Wasp, Valchiria e Gamora. Nakia non compare in Infinity War né in Avengers: Endgame, e la sua assenza nell'ultimo capitolo resta un mistero: Lupita Nyong'o stava girando proprio in quel periodo un film in Australia, ma si dice anche che il suo contratto con la Marvel prevedesse un numero limitato di presenze.

Altre concept art mostrano idee alternative per Captain Marvel e Tony Stark, mentre Karen Gillan ha parlato recentemente anche delle sceneggiature fasulle di Avengers: Endgame.