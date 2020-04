Avengers: Endgame è ancora più drammatico invertendo i finali a Captain America e Iron Man

In attesa di scoprire se What If ...?, la serie tv per Disney+ che immaginerà storie alternative del Marvel Cinematic Universe, andrà ad esplorare nuovi destini per Captain America e Iron Man, un fan della saga ha immaginato un diverso epilogo per Avengers: Endgame.

Anzi due diversi epiloghi, perché come potete vedere nel post in calce all'articolo questo utente Twitter si chiede cosa sarebbe successo se fosse stato Steve Rogers ad usare il Guanto dell'Infinito e quindi a sacrificarsi per salvare l'universo da Thanos e il suo esercito, di conseguenza riservando l'happy ending all'amico Tony Stark, sua moglie Pepper Potts e sua figlia Morgan Stark.

"I finali di Steve Rogers e di Tony Stark sarebbero dovuti essere invertiti" si legge nel post, che è stato corredato anche da due immagini molto esplicite. "Questo è ciò che penso. Steve Roger era l'incarnazione del sacrificio e Tony Stark meritava di veder crescere sua figlia."

Voi cosa ne pensate? E' possibile che What If ...? ci mostri davvero questo universo alternativo in cui Tony Stark è sopravvissuto e Steve Rogers si è sacrificato al suo posto? Soprattutto, voi vorreste vederlo? Ditecelo nella sezione dei commenti.

