Avengers: Endgame, Downey Jr condivide il backstage della 'foto con Peter'

Torniamo ancora una volta a parlare dell'attesissimo Avengers: Endgame, rifacendoci all'ultimo trailer ufficiale, questa volta analizzando una dettaglio in particolare, ed esattamente il frame dove Tony Stark guarda con fare nostalgico ed emozionato una foto che lo ritrae in compagnia di Peter Parker.

È uno dei momenti più forti e intimi del trailer, perché non solo sottolinea e valorizza il rapporto che si era andato a creare tra i due da Civil War a Infinity War, quasi come fossero padre e figlio, ma ricorda anche a Tony quale sia il motivo per continuare a combattere e rimediare alla Decimazione di Thanos, mettendo in pericolo per proprie vite per un bene più grande.



Ebbene, addentrandoci proprio in questo momento del filmato, vi proponiamo oggi la foto del backstage della foto tra Robert Downey Jr e Tom Holland, postata via Instagram dal primo dopo la diffusione online del trailer. L'immagine è in realtà una delle tante scattate per costruire la foto, ma non quella che è poi finita nel cut finale del film, vista l'assenza delle "corna" sulle teste e anche la posizione diversa dei due.



Vi ricordiamo che Avengers: Endgame è atteso nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, tra venti giorni esatti. L'hype è ormai incontenibile.