Avengers Endgame, dov'era Shang Chi durante la guerra contro Thanos?

Dopo pochi giorni dal suo debutto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha sbancato al botteghino. Il film introduce l'eroe interpretato da Simu Liu, e ci fa approfondire la conoscenza dei Dieci Anelli, già noti al pubblico. Come sappiamo la pellicola si colloca dopo gli eventi di Endgame, ma sorge una domanda: dov'era Shang-Chi in quel periodo?

Sicuramente i Dieci Anelli avrebbero aiutato molto nella battaglia contro Thanos, probabilmente già nella prima, evitando la catastrofe. Si tratta, infatti di manufatti millenari di enorme potere. Secondo molti fan c'è una semplice risposta. Come è stato reso chiaro anche dal trailer, Shang-Chi stava scappando dal suo passato nei 10 anni in cui il Mandarino lo ha lasciato da solo. In questo periodo l'eroe non ha ancora maturato ciò che in seguito avrà modo di ottenere.

E' dunque del tutto giustificabile la sua non-presenza nella pellicola della Marvel. Shang-Chi, presentato in questo film in cui raggiunge diverse consapevolezze, non era ancora un Avenger ai tempi, e dovrà ancora passare del tempo affinché arrivi a conoscere le potenzialità dei Dieci Anelli.

Non sarà stato presente alla scorsa battaglia, ma ora una cosa è certa: ci sarà nelle future. O almeno così ci hanno fatto capire dalle loro dichiarazioni Simu Liu e Feige. Ecco allora 5 film della Marvel in cui Shang-Chi potrebbe tornare.