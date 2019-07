Avengers: Endgame ora dista solo 16 milioni dal record di Avatar

Gli Avengers non si fermano e avanzano inesorabili, a piccoli passi ma con costante convinzione, verso il record di incassi di Avatar. La seconda ondata di programmazione nei cinema sta dando i frutti sperati, probabilmente anche grazie ai contenuti extra, e le cifre continuano a farsi via via più interessanti.

Il record del film di James Cameron dista ora infatti soltanto 16 milioni di dollari, divario tutt'altro che incolmabile considerando il flusso costante di spettatori che, giorno dopo giorno, sta dirigendosi a guardare per una seconda volta (insieme ai pochi che devono ancora recuperarlo, s'intende) il capitolo conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Molti fan, comunque, hanno avuto qualcosa da ridire riguardo questa nuova release: secondo alcuni, infatti, l'inserimento di alcune scene extra ancora grezze dal punto di vista della CGI non è stata una mossa intelligente. Si tratta, comunque, di critiche che non sembrano poter scalfire il clamoroso successo del film dei Russo Brothers.

Avengers: Endgame, comunque, non smette di far discutere: recentemente è stato rivelato il nome ufficiale con cui riferirsi agli eventi causati dallo Schiocco di Thanos, sul quale si era creata una leggera confusione. Chris Hemsworth, intanto, ha raccontato di aver capito cosa si prova ad essere incinta grazie alla sua interpretazione di Fat Thor.