Avengers: Endgame, ecco come la Disney intende distribuire un film da tre ore

La Infinity Saga iniziata ben undici anni fa con Iron Man di Jon Favreau giungerà a conclusione con Avengers: Endgame, nuovo film dei Marvel Studios ancora una volta diretto da Anthony e Joe Russo.

Secondo le ultime informazioni il film dovrebbe durare 182 minuti, e anche se il minutaggio trapelato online non è ancora stato confermato ufficialmente, pare che il film sarà comunque l'opera più lunga del Marvel Cinematic Universe, raggiungendo grossomodo le tre ore di montaggio, minuto più minuto meno.

Gli analisti del The Hollywood Reporter hanno spiegato che, per poter distribuire adeguatamente il film in modo che raggiunga gli incassi sperati (secondo le prime stime, si parla di un obiettivo minimo di due miliardi dollari!), la Disney per via del tempo di esecuzione della pellicola sarà costretta a sacrificare una proiezione giornaliera; la mancanza, tuttavia, sarà compensata da una distribuzione letteralmente massiccia, che garantirà ad Avengers: Endgame un numero maggiore di sale cinematografiche all'interno dello stesso cinema.

Naturalmente un minutaggio così esteso non prevede necessariamente un ribasso degli incassi.

Nel 2012, Warner Bros. e Christopher Nolan superarono il miliardo di dollari con The Dark Knight Rises , pellicola di due ore e 45 minuti. Senza scomodare Titanic di James Cameron, che con le sue 3 ore e 14 minuti incassò ben $2,18 miliardi di dollari, in tempi leggermente più recenti Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re ha guadagnato $ 1,11 miliardi a livello globale, mentre restando in ambito MCU The Avengers vantava un minutaggio di due ore e 23 minuti ($1,518 miliardi di dollari), con Avengers: Age of Ultron che si fermava appena prima, a due ore e 21 minuti ($1,405 miliardi di dollari).

Avengers: Infinity War - ad oggi l'opera più lunga del MCU con un tempo di esecuzione di due ore e 29 minuti - ad aprile 2018 ha esordito al box office statunitense con $257,7 milioni di dollari, stabilendo il record per il più alto debutto di sempre nel mercato domestico. Come sappiamo ha terminato il suo corso commerciale con $2,04 miliardi a livello globale, il quarto risultato migliore di tutti i tempi (dietro solo ad Avatar, Titanic e Il Risveglio della Forza), e sia i Marvel Studios che soprattutto Disney sperano di poter superare quella cifra con Endgame.