Avengers: Endgame, un dettaglio sul futuro di Nebula

Successo ai botteghini di tutto il mondo, Avengers: Endgame sta fiorendo di nuovo grazie all’uscita recente in edizione digitale, occasione imperdibile per gli amanti del dettaglio che possono scoprire nuovi retroscena nei rapporti fra i personaggi; in questo caso basta un particolare in una certa scena per dare un tocco in più a Nebula.

Portata in scena da Karen Gillan (indimenticata Amy Pond nella serie Doctor Who), Nebula non è di certo mancata nel grandioso mash-up cinematografico di Avengers: Endgame, conclusione epocale del MCU sull’arco narrativo dei Vendicatori.

Proveniente dalle fila sgangherate de I Guardiani della Galassia – saga tornata alla ribalta con i commenti di Zoe Saldana sul terzo capitolo mentre si svela il fato di Gamora –, l’aliena è stata scovata in un fotogramma ben preciso con un upgrade fisico che ha colpito gli osservatori più minuziosi: una placca di metallo arancione che fa bella mostra di sé al funerale di Tony Stark.

Per quanto nel film non emerga chiaramente, alcuni fan teorizzano che Iron Man abbia aiutato Nebula dopo il combattimento sfiancante in Avengers: Infinity War, il capitolo precedente delle avventure dei Vendicatori. Se le cose stessero davvero così, è probabile che questo personaggio sia riuscito a scovare i pezzi mancanti dalle sue versioni precedenti giusto in tempo per la dipartita di Tony Stark.

Con il suo esordio come avversario nel primo capitolo de I Guardiani della Galassia, Nebula ha visto crescere il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe a tal punto da diventare una vera e propria Vendicatrice con Avengers: Endgame, aspettando ovviamente il terzo volume della saga di appartenenza per approfondirla di più.

È proprio Karen Gillan a commentare il senso del suo personaggio: “Penso che stiamo appena cominciando a mettere insieme questi film con supereroine, è una cosa nuova e stiamo vivendo questo cambiamento insieme. Voglio dire, mi sono commossa vedendo Captain Marvel al cinema, ero così contenta di vederla trionfare in scena e sono felice di sapere che il pubblico la ami. Credo che sia davvero il tempo di vedere un film su Vedova Nera”.

L’attrice sarà accontentata fra qualche mese, dato che Black Widow uscirà il 1° Maggio 2020.