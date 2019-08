Avengers: Endgame, un dettaglio avvincente nello scontro fra Capitan America e Thanos

L’uscita di Avengers: Endgame in versione digitale ha coinvolto gli appassionati del MCU in una caccia all’ultimo fotogramma per svelare segreti difficili da cogliere durante la proiezione al cinema. Uno di questi riguarda il confronto fra Thanos e Capitan America, e la finezza simbolica si fa evidente.

Gli Easter Eggs, vale a dire i particolari disseminati lungo una pellicola, sono oramai all’ordine del giorno nella realizzazione di film per il grande pubblico, e non fa eccezione Avengers: Endgame.

Elettrizzati dalla visione in sala, gli appassionati si sono subito catapultati a esaminare il film di culto fotogramma dopo fotogramma scovando molti dettagli che arricchiscono la simbologia del Marvel Cinematic Universe, e uno di questi si annida in uno scontro davvero entusiasmante.

Il momento è noto: Capitan America evoca Mjolnir, il martello di Thor, e si getta nella mischia per abbattere Thanos. Mentre sferra il suo scudo e l’arma del Dio del Tuono contro l'avversario, Thanos prova ad afferrare la mano dell’eroe ma non riesce nemmeno a sfiorare il martello.

Lo scatto, reso disponibile su Reddit, non è soltanto una immagine immortalata a schermo: il fatto che la nemesi dei Vendicatori non possa avvicinarsi a Mjolnir ha una notevole importanza simbolica, dal momento che il martello non considera Thanos degno di impugnarlo.

A rinforzare questa inquadratura sono le parole del co-regista Joe Russo: “Penso che chiunque si definisca un fan della Marvel abbia sentito un tuffo al cuore quando Cap afferra il martello, e se si crea una scena drammatica impugnando l’arma e colpendo Thanos per mezzo minuto abbiamo dato vita a un momento indimenticabile”.

Di commenti collaterali su Avengers: Endgame si sta saturando la Rete, come dimostra la teoria di un fan su Iron Man, ma quando a parlare sono gli sceneggiatori circa la decisione finale di Capitan America il discorso cambia, dando così una forma unitaria all'architettura narrativa di un grande universo cinematografico.