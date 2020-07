Avengers: Endgame, un destino tragico per Captain America in una commovente fan art

E' trascorso oltre un anno dall'arrivo di Avengers: Endgame nelle sale di tutto il mondo, ma evidentemente i fan Marvel non hanno mai smesso di omaggiarlo o anche semplicemente immaginare scenari completamente diversi a quelli partoriti dai fratelli Russo al cinema. Oggi una fan art ci mostra un tragico destino per Captain America...

I fan Marvel di tutto il mondo sono ancora profondamente provati dal sacrificio estremo compiuto da Tony Stark/Iron Man per mettere definitivamente la parola fine alla lotta contro Thanos, compiendo così il proprio arco narrativo dopo più di dieci anni di avventure targate Marvel Cinematic Universe. C'è però chi è fermamente convinto che questo sacrificio estremo in Endgame sarebbe dovuto toccare a Steve Rogers/Captain America e infatti la nuova fan art Marvel dedicata è tutta per lui e quello che sarebbe accaduto se fosse stato Cap a sacrificarsi al posto di Tony Stark.

La fan art riprende esattamente la scena iconica in cui era Tony a morire circondato dagli affetti a lui più cari, solo che stavolta al suo posto c'è Captain America morente e Tony è lì al suo fianco chino verso di lui per dargli l'ultimo saluto.

Se volte esplorare altre teorie e discuterne insieme a noi vi proponiamo uno scenario in cui Captain Marvel avrebbe salvato Tony Stark: "Sapevamo che nel film ci sarebbe stato un momento in cui tutte le donne degli Avengers si sarebbero riunite, quindi stavo cercando di pensare ad alcuni modi per far funzionare la sequenza. Quando arriva Captain Marvel, che essendo intergalatticamente potente avrebbe distrutto la nave madre di Thanos, sarebbe stata raggiunta da Pepper Potts, nella sua nuova armatura". E, a proposito di viaggi nel tempo, vi piacerebbe vedere uno spin-off sulla seconda vita di Steve Rogers e Peggy Carter?