Avengers: Endgame, il destino di un protagonista era già scritto da tempo

Ora che Avengers: Endgame è finalmente arrivato nelle sale, sembra che il futuro dell'MCU possa viaggiare verso orizzonti imprevedibili. Le battaglie sono state combattute e gli eroi si sono scontrati, con il destino che si è compiuto per ognuno di loro. Per un personaggio in particolare i fratelli Russo si sono espressi nelle ultime ore.

I registi fanno riferimento alla morte di Tony Stark, confermando in un'intervista che il destino di Iron Man non poteva che essere questo.

Durante una chiacchierata con Vanity Fair, i fratelli hanno rivelato che da tempo Endgame era destino a terminare con la morte di Stark.

"Siamo riusciti ad usare questi personaggi e costruire questa narrazione grazie a tanti meravigliosi artisti nel corso degli anni, anche nel corso dei decenni, che hanno sempre fatto riferimento a Stan Lee e Jack Kirby. Si è trattata di una straordinaria opportunità per noi registi; se ci avessi detto da bambini che avremmo avuto l'opportunità di raccontare questa storia non ti avremmo mai creduto" ha affermato Anthony Russo.



"Tony in un certo modo è sempre stato destinato a morire: era un futurista che vedeva sempre la morte all'orizzonte e non poteva darsi pace sin quando non l'avesse sconfitto, anche a costo della vita. A questo proposito è passato da egoista a disinteressato" ha chiosato Joe Russo.

L'assenza di Tony Stark lascerà più spazio per raccontare nuove storie; Kevin Feige ama avere l'opportunità di spingere il franchise in direzioni impegnative, secondo Christopher Markus.

Endgame ha superato Titanic ed è diventato il secondo maggior incasso nella storia del cinema. Nelle scorse ore i Russo hanno condiviso un'immagine dei Vendicatori originali dal set del film.