Avengers: Endgame, il creatore di Thanos ironizza e non perdona i Russo per un dettaglio

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno fatto conoscenza con Thanos, uno dei villain cinematografici più apprezzati degli ultimi anni, interpretato da Josh Brolin. Il personaggio è tra le figure chiave sia di Infinity War che di Endgame, una minaccia per il pianeta e anche per gli stessi Avengers, costretti a qualsiasi cosa pur di fermarlo.

Gli spettatori hanno potuto vedere due versioni di Thanos in Avengers: Endgame; quello originale che ha scatenato la Decimazione nel finale di Infinity War e che viene decapitato da Thor all'inizio di Endgame, e quello del 2014 che ha viaggiato fino al 2023 con il suo esercito per attaccare la Terra.

Dal momento che il giovane Thanos non aveva alcuna Gemma dell'Infinito, ha dovuto fare affidamento sulla forza per sbarazzarsi dei suoi nemici e durante la battaglia di Endgame ha usato un'arma molto particolare.



Tuttavia Jim Starlin, creatore di Thanos, non è un fan di quest'arma perché gli ricorda un momento buio nella storia del fumetto di Mad Titan: quando ha commesso dei crimini in un elicottero. Ecco le sue parole a DigitalSpy:"L'unica cosa che hanno fatto e per la quale non perdonerò mai i Russo e gli sceneggiatori è stata quella di avergli fatto usare quell'arma che si ispira all'elicottero che tutti avevano quasi dimenticato. Originariamente ThanosCopter è stato creato da Larry Lieber per alcuni libri per bambini intitolati Spidey Super Stories. Thanos rapinava banche con il nome Thanos scritto a lato dell'elicottero, che ho sempre trovato strano. Ma ho cercato d'ignorarlo e pensavo che la gente se ne fosse dimenticata. Ho avuto un paio di autori che mi hanno assegnato il credit per averlo creato e io ho sempre detto 'No, non sono stato io'."

A Jim Starlin è piaciuto molto Avengers: Endgame, a parte l'uso di quest'arma, che gli ricorda un periodo brutto del passato di Thanos.

Nel frattempo Endgame ha raggiunto il record, superando Avatar come film che ha incassato maggiormente nella storia del cinema. Per riprendersi il trono, il film di James Cameron tornerà in sala?