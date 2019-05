Avengers: Endgame, ecco il costume di Captain Marvel senza effetti speciali

Si è fatto un gran parlare, dopo l'uscita di Avengers: Endgame, delle corpose aggiunte in VFX al costume indossato da Captain Marvel. Pare, infatti, che il nuovo outfit di Carol Denvers fosse quasi interamente ricreato in digitale.

La cosa ha suscitato sicuramente una discreta curiosità da parte dei fan, che si sono chiesti il motivo di effettuare modifiche di tale entità dopo un film standalone nel quale, al contrario, avevamo potuto ammirare Brie Larson nei panni del suo personaggio senza l'ausilio della CGI.

Una spiegazione è in effetti stata data da Matt Aitken della Weta Digital: "[Carol] era stata filmata con il suo vero costume, ed era un gran costume creato dal reparto costumi, ma dopo aver girato le sue scene i Russo hanno deciso che il suo costume necessitasse di presentarsi in maniera diversa da quello indossato da lei 25 anni prima, ovvero durante gli eventi del film di Captain Marvel. Per cui abbiamo risolto rimpiazzando il suo costume con uno in CGI in tutte le scene in cui era presente" ha spiegato Aitken.

Il problema, dunque, è stato quello di mostrare una Carol Danvers evoluta rispetto a come l'avevamo conosciuta durante gli anni '90, e limitare il suo cambiamento al semplice taglio di capelli sarebbe stato effettivamente un po' riduttivo. Il vero costume indossato da Brie Larson durante le riprese di Avengers: Endgame è comunque visibile in alcune foto postate su Twitter.

Avengers: Endgame continua a battere record: pochi giorni fa il film ha sfondato il muro degli 800 milioni al botteghino casalingo. A proposito di collegamenti con il passato, invece, è stato trovato un toccante easter egg riferito al primo Captain America.