Avengers: Endgame, il costume della Captain Marvel di Brie Larson ispirato a Mar-Vell

In queste ore Andy Park, il direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, comparendo sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram ha condiviso il progetto originale per l'outfit della Captain Marvel della star Brie Larson.

"Riconoscete l'ispirazione di questa versione del costume? Questa è un'altra versione del design che ho fatto di Captain Marvel per il suo nuovo look in Avengers: Endgame" ha scritto Park nella didascalia di accompagnamento al post, che come al solito trovate in calce all'articolo.

I fan della Marvel più attenti noteranno che di questa versione inedita dell'uniforme di Carol Danvers ricordano non poco i colori di Mar-Vell, che nella storia editoriale della Marvel Comics è stato il primo personaggio ad assumere l'identità di Captain Marvel. Creato da Stan Lee e dal disegnatore Gene Colan nel lontano 1967, anche questo eroe proviene dal pianeta dei Kree e più volte ha difeso la Terra dalle minacce aliene. Appartiene ad una minoranza etnica dei Kree con la pelle rosa sul pianeta Hala, che è abitato soprattutto da Kree "normali" con la pelle blu: nonostante i continui pregiudizi e le discriminazioni, Mar-Vell diventa un soldato famoso e un eroe acclamato dal popolo per le sue vittorie in battaglia contro i nemici dei Kree, gli Skrull.

