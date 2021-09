Avengers Endgame, cosa significa il ruolo di Teschio Rosso? Parliamone

Se ricordate abbiamo conosciuto il Teschio Rosso di Hugo Weaving nel 2011, in Captain America: Il primo vendicatore. L'attore sarebbe dovuto apparire anche in Infinity War ed Endgame, ma al suo posto è arrivato Marquand. I fratelli Russo hanno confermato che in Endgame Cap lo incontra per restituirgli la Gemma dell'Anima. Ma chi è Teschio Rosso?

E soprattutto, qual è il suo ruolo? Facciamo una prima panoramica sul personaggio.

Nei fumetti Teschio Rosso ha ben 3 alter ego. Il primo è Johann Schmidt del '41, che durante la Seconda Guerra Mondiale rappresentava la Germania Nazista che si scontrava contro la libera America rappresentata da Cap. É un genio del crimine che si presenta con una temibile maschera da teschio rosso sangue, ed è considerato l'acerrimo nemico di Captain America. Gli altri due alter ego sono George John Maxon, che in verità era una pedina del Teschio originale e Albert Malik, un comunista durante la Guerra Fredda.

Nelle sue apparizioni cinematografiche il personaggio è generalmente un antagonista. Durante Infinity War scopriamo che dopo il primo film di Captain America, Teschio Rosso era stato trasportato dal Tesseract sul Pianeta Vormir dove è diventato custode della Gemma dell'Anima. Proprio in seguito ai commenti dei registi sulla pellicola degli Avengers del 2018 molti hanno pensato che Teschio Rosso, sopravvissuto allo schiocco, sarebbe stato a quel punto libero di lasciare Vormir e per cercare lui stesso le Gemme dell'Infinito. Gli sceneggiatori Markus e McFeely hanno riportato infatti che il suo inserimento era importante per loro perché a livello cinematografico era stato il primo ad essere ossessionato dalle Gemme. Secondo molti Teschio Rosso sapeva molto del Titano Pazzo, anche se i due in teoria non si conoscevano, perché avere metà della popolazione terrestre sparita sarebbe stato vantaggioso per i suoi (eventuali) piani. Per fortuna così non è stato, ma questo non vuol dire che il villain, grande nemico di Cap, non possa tornare a movimentare le cose in futuro.

Intanto scoprite con noi il look originale di Teschio Rosso. Il personaggio portato sullo schermo era infatti a dir poco terrificante! Lo sapevate inoltre che nel primo design Teschio Rosso somigliava a Ghost Rider? Scopritelo con noi!