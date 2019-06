Avengers: Endgame, ecco cosa pensava Harley durante il finale

Il finale di Avengers: Endgame ci ha dato modo di rincontrare, pur soltanto per pochi istanti, un personaggio sul cui destino molti fan Marvel si erano spesso interrogati: stiamo parlando di Harley, il ragazzino incontrato da un Tony Stark in difficoltà durante Iron Man 3.

Un Harley Keener ormai piuttosto cresciuto appare, infatti, durante la toccante scena dei funerali di Tony. Talmente cresciuto da essere irriconoscibile: molti spettatori si chiesero chi fosse quel ragazzo, ed altri trovarono risposta solo leggendo il nome dell'attore tra i credits.

Proprio Ty Simpkins, interprete di Harley, ha parlato della sua comparsa nel film: "Stavo andando a fare un provino quando il mio agente di allora mi chiama e mi dice che stavano pensando di inserirmi nel film, e io cominciai ad urlare mentre ero in macchina con mia mamma. Lei mi guarda e fa: "Cosa? Cosa c'è?" Ma non le dissi niente perché non era ancora confermato. Poi ebbi la chiamata mentre aspettavo di andare all'allenamento di baseball e mi diedero la conferma e ricordo, una volta saputo che scena fosse, che sentii una grande commozione e nostalgia di tutto... Iron Man fu probabilmente il primo film che vidi al cinema. Avevo sei anni e guardavo in alto, è tutto quello che ricordo. Iron Man mi è stato così di ispirazione, ha significato molto per me" ha raccontato il giovane attore.

Simpkins ha poi parlato dei sentimenti del suo personaggio durante i funerali di Tony Stark: "Non ho avuto un copione, ma i registi vennero da me e mi dissero di pensare a cosa fosse Tony per me e a quale impatto avesse avuto sulla mia vita. Così ho pensato a ciò che ho detto prima, a quanto Iron Man sia una questione sentimentale per me, a come ciò abbia influito su Harley. Poi ho pensato a come Tony sia stato l'unica vera figura paterna nella vita di Harley, al fatto che siano rimasti in contatto lungo tutto questo tempo. Ho solo trasposto questa parte della mia vita e della vita di Harley in quella scena".

Avengers: Endgame è ancora in corsa per battere il record d'incassi di Avatar. Nel frattempo, a mesi di distanza dall'uscita del film, nuove scene eliminate continuano a saltar fuori.