Avengers: Endgame conterrà l'ultimo cameo di Stan Lee, parola di Joe Russo

Sembra che alla fine avremo modo di vedere per un'ultima volta Stan Lee all'interno di un film del Marvel Cinematic Universe nel prossimo Avengers: Endgame, come dichiarato dal co-regista della pellicola.

Diversamente a quanto dichiarato in precedenza, Joe Russo ha confermato in una recente intervista di non essere più sicuro se il compianto fumettista e produttore sarà anche in Spider-Man: Far From Home. Russo, infatti, ha dichiarato: "Credo che il suo ultimo cameo sia in Endgame. Non ricordo se era nelle condizioni di salute adeguate per girare quello in Far From Home oppure no".

Lee è morto lo scorso novembre e da allora i fan hanno espresso i messaggi più calorosi nel suo ricordo. La stessa Marvel ha omaggiato quello che era uno dei suoi volti simbolo con la sequenza d'apertura nel logo in Captain Marvel, che mostrava un collage di tutti i cameo girati da Lee. Una piccola modifica è stata fatta anche nel cameo del film con Brie Larson, quando si vede quest'ultima sorridere commossa alla battuta di Lee.

Recentemente, Kevin Smith ha rivelato di aver ricambiato l'omaggio ricevuto in Captain Marvel nel suo prossimo film, il reboot di Jay e Silent Bob, dove il persoanggio di Jason Lee prende un fumetto dell'eroina Marvel in una fumetteria.

Nell'attesa di sapere con certezza se Stan Lee apparirà oppure no in Spider-Man: Far From Home, in arrivo nelle sale italiane l'11 luglio 2019, potremmo gustarci il cameo nell'attesissimo Avengers: Endgame, in uscita il 24 aprile prossimo.