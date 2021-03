Avengers: Endgame si congratula con James Cameron: 'Avatar, ti amiamo 3000'

Nelle scorse ore Avatar ha superato Avengers: Endgame riportandosi in testa alla classifica del box office in qualità di film dal maggior incasso nella storia del cinema, e ovviamente i complimenti dei Marvel Studios non si sono fatti aspettare.

Nel post pubblicato sugli account ufficiali della compagnia, infatti, un breve filmato vede l'iconico logo degli Avengers dissolversi nella lettera 'A' di Avatar, mentre la didascalia recita: "Congratulazioni a James Cameron, Jon Landau e a tutta la nazione Na'vi per aver reclamato la corona: Avatar, ti amiamo 3000!"

Pochissimi minuti dopo il post dei Marvel Studios è stato ricondiviso nientemeno che da James Cameron, che ha a sua volta ringraziato i 'rivali' manifestando il suo amore con una grossa emoticon a forma di cuore ... ovviamente di colore blu.

Nel 2019, quando Avengers: Endgame superò il record di Avatar - che durava da dieci anni - Cameron fu il primo a congratularsi con i Marvel Studios e i co-registi Anthony e Joe Russo, mentre il co-presidente e chief creative officer di Disney Studios Alan Horn disse: "Facciamo le contratulazioni ai team dei Marvel Studios, e grazie ai fan di tutto il mondo per aver spinto Avengers: Endgame verso queste vette storiche. Ovviamente, anche dopo un decennio, l'impatto di Avatar di James Cameron rimane più potente che mai, e gli straordinari risultati di entrambi questi film sono la prova continua del potere del cinema di commuovere le persone e riunirle nelle sale. I talentuosi registi dietro questi mondi hanno tanto altro in serbo per noi e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro per il Marvel Cinematic Universe e per Pandora".

Dunque Avatar 2 arriverà nei cinema a dicembre 2022 con il capitolo originale di nuovo in testa al box office all-time: secondo voi James Cameron riuscirà a superare ancora una volta se stesso come fece il primo Avatar con Titanic?