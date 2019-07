Avengers: Endgame, il confronto tra Tony e Howard Stark nella nuova scena eliminata

In attesa di mettere le mani sull'edizione home video italiana di Avengers: Endgame, è emersa in rete una nuova scena eliminata in concomitanza con l'uscita del film negli store digitali degli Stati Uniti.

La scena in questione è intitolata "Tony e Howard" e mostra una parte del dialogo tra Tony e suo padre che non è stata inclusa nel cut finale del film. Nel filmato, che potete visionare comodamente in calce alla notizia, vediamo Howard Stark che chiede a "Potts" se vuole lavorare per lui, con Tony che declina gentilmente facendo riferimento a degli impegni "futuri".

Tra i tanti contenuti extra presenti nell'edizione home video di Avengers: Endgame, in arrivo in Italia il 14 agosto in formato digitale e il 4 settembre in versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD, troveremo altre 5 scene eliminate (tra cui quella in cui Tony rade Rocket a tradimento) e diverse featurette dedicate agli interpreti principali dei Vendicatori.

Con l'uscita di Spider-Man: Far From Home si è da poco conclusa ufficialmente la prima grande macrofase del MCU conosciuta com Infinity Saga: la Fase 4 del franchise debutterà il prossimo maggio con l'arrivo nelle sale di Black Widow. Per ulteriori dettagli vi consigliamo di dare un'occhiata al calendario ufficiale della Fase 4.