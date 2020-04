Avengers Endgame compie un anno: ecco gli omaggi social più bizzarri

Anche i diretti interessati hanno celebrato la ricorrenza, come ad esempio Mark Ruffalo , "Mi sento nostalgico per il fatto che sia passato un anno dall'uscita al cinema di Avengers: Endgame. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa pazza avventura con noi. #ViAmo3000", ha scritto su Twitter o i fratelli Russo , che hanno preso parte a un rewatch party del film commentandolo via social. "Il ricordo più straordinario e prezioso è quando io, Anthony, Kevin, Lou D'Esposito, Markus e McFeely siamo arrivati al Westwood Thatre nell'opening night di Endgame per vederlo insieme al pubblico".

Ovviamente, i fan non si sono fatti trovare impreparati e si sono riversati sui vari social network per festeggiare la ricorrenza e celebrare così quello che per moltissimi appassionati è diventato rapidamente il film preferito di sempre. Tra chi ha voltu ricordare la propria scena preferita a chi invece ha voluto elencare in una lista le scene che più lo hanno sconvolto, tra tutte in testa c'è sempre il sacrificio di Tony Stark/Iron Man che ha sancito la gloriosa uscita di scena del personaggio da cui tutto ebbe inizio nel lontano 2008 con il primo film dei Marvel Studios, Iron Man.

La pellicola che chiuse questo primo ciclo di storie del Marvel Cinematic Universe non solo conquistò il pubblico e il box-office ma anche la critica, il cui score sui vari aggregatori di recensioni arrivò addirittura al punteggio di 94%. Avengers: Endgame, al termine della sua corsa, ha incassato un totale di $2,797,800,564 diventando il film con il maggiore incasso nella storia del cinema, ovviamente senza tenere in considerazione l'inflazione, poiché ci sarebbe ancora in testa Via col vento in quel caso.

