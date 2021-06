Avengers: Endgame compie 2 anni: i fan celebrano sui social i più bei momenti del film

"Avengers: Endgame è nei trend e resta uno dei migliori film Marvel " ci ricorda qualcuno, mentre altri preferiscono prendersi un momento per dedicare un pensiero a Steve Rogers: "Avengers: Endgame è in trend? Bene, facciamo un attimo di silenzio per commemorare questa perdita". Qualcun altro, invece, ci ricorda l' importanza di Wanda Maximoff nello scontro decisivo contro Thanos: "Avengers: Endgame è nei trend oggi? Bene, lasciate che vi ricordi chi ha fatto sì che Thanos sparasse sul suo esercito".

Mentre LEGO dedica un nuovo set alla battaglia finale di Avengers: Endgame , dunque, i fan hanno deciso di accorrere in massa sui social per celebrare quest'importante anniversario : non a caso, in queste ore, il film dei Russo sta facendo la voce grossa nei trend di Twitter.

Sono già passati due anni da Avengers: Endgame : il film che ha chiuso in grande stile la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe non ha però perso un'oncia del suo fascino, risultando ancora oggi fonte di grandissime emozioni per una fanbase che ha visto il franchise crescere a dismisura nel giro di poco più di un decennio.

Avengers Endgame is trending and it is one of the best Marvel movies. pic.twitter.com/SWAVs8ClJA — Phil Shepherd (@PhilNeedsCoffee) June 27, 2021

avengers endgame trending? let’s have a moment of silence for this loss pic.twitter.com/TugignmzcP — M&M ¨̮ | Papi Churro (@bby_native) June 27, 2021