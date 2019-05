Avengers: Endgame, trovato un commovente collegamento con il primo Captain America

Dopo che gli sceneggiatori di Endgame hanno risposto a tutte le domande più comuni riguardo al film dei Marvel Studios, un utente si è messo ad indagare più approfonditamente, scovando quello che crede essere un collegamento diretto con il Captain America: Il Primo Vendicatore.

L'easter-egg in questione sarebbe stato piazzato verso la fine del film, quando Capitan America (Steve Rogers) sta per dirigersi verso il passato per ridistribuire le Infinity Stones ai loro posti nei vari dove e quando della timeline del MCU. Secondo il fan, il momento rende omaggio alla scena in cui Steve si prepara all'esperimento che l'avrebbe reso Captain America nel primo film diretto da Joe Johnston.

Ad un certo punto, nel film del 2011, il Dr. Erskine (Stanley Tucci) fa promettere a Steve che non sarebbe mai cambiato, restando "non un soldato perfetto, ma un brav'uomo". E più avanti, nello stesso film, i due condividono un momento simile quando Erskine inevitabilmente muore.

Nella scena di Endgame, Cap sottolinea quanto Sam sia "un brav'uomo" quando quest'ultimo si offre di accompagnarlo nel suo viaggio nel tempo.

Gli sceneggiatori non si sono pronunciati in merito, ma il fan è convinto che il riferimento sia voluto e nient'affatto casuale. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Per altre notizie, vi ricordiamo che Endgame ha superato gli $800 milioni al botteghino domestico, diventando solo il secondo film a oltrepassare tale traguardo insieme a Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza.