Avengers: Endgame, ecco come avrebbe voluto chiuderlo Robert Downey Jr

Avengers: Endgame, il film che chiude la saga dei Vendicatori e che è andato oltre le aspettative di Kevin Feige, si conclude con un finale epico e curato nei minimi dettagli. Una delle battute più famose del film, però, non era prevista dalla sceneggiatura, ed è stata del tutto estemporanea.

Domenica sera, in occasione dei People's Choice Awards, Robert Downey Jr è tornato sull'argomento. L'attore che interpreta Tony Stark / Iron Man, come sappiamo, si sacrifica nel finale con il suo stoico snap al cospetto di Thanos (Josh Brolin). "Io sono ineluttabile" dice il Titano, e Tony risponde con l'ormai celebre "E io sono Iron Man".

L'ultima battuta di Robert Downey Jr è stata partorita in sala di montaggio. L'attore ha rivelato che sperava che il suo personaggio dicesse semplicemente qualcosa come "Oh snap!". L'idea decisiva è invece stata del montatore Jeffrey Ford e la battuta è stata così inserita all'ultimo minuto.

Anche Tom Holland aveva rivelato qualche tempo fa che gran parte della scena finale di Avengers: Endgame è stata improvvisata. "È stato interessante perché quando abbiamo girato quella scena con Robert non esisteva una vera sceneggiatura" aveva detto l'interprete di Spider-Man. "C'eravamo solo Kevin Feige, i fratelli Russo, io, Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow e Don Cheadle. Diciamo che ci hanno portato sul set, ci hanno detto che cosa sarebbe successo o che cosa avrebbero voluto che succedesse, e poi abbiamo improvvisato un po' se ricordo bene."