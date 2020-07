Avengers: Endgame, ecco come Mark Ruffalo festeggia il 4 luglio con le chiappe di Cap

Il 4 luglio è una delle festività più importanti per gli Stati Uniti, quest'anno segna infatti il duecentoquarantaquattresimo anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza. Gli americani sanno bene come festeggiare questo giorno e Mark Ruffalo, star di Avengers: Endgame, ha deciso di farlo in modo piuttosto particolare.

Il celeberrimo interprete del verdessimo Hulk ha deciso infatti di pubblicare una stramba immagine sui social, ovvero la foto del sedere del suo collega Chris Evans alias Captain America con la nota tutina aderente vista nei film Marvel.

La foto è desunta dall'ultimo film degli Avengers e in particolare richiama l'esilarante scena in cui Ant-Man (Paul Rudd) cerca di tirare su Captain America (Chris Evans) per il suo costume del 2012 dicendogli: "Per quanto mi riguarda, questo è il culo dell'America".

"Happy #4thOfJuly", ha scritto Mark Ruffalo con una simpatica emoji a forma di pesca, che viene generalmente utilizzata per rappresentare i lati B online.

I registi del fil Joe e Anthony Russo, hanno commentato la foto simpaticamente: "E qui stiamo guardando il dietro le quinte di una famosa scena di Avengers".

In molti attendono ancora la risposta del bel Chris Evans che di recente ha affermato di sentire molto la mancanza del suo adorato Cap. L'attore ha ricevuto nell'ultimo periodo critiche estremamente positive per Defending Jacob, la nuova miniserie targata Apple.