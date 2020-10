Avengers: Endgame, ecco come è stato ideato lo scontro finale con Thanos

L'ultima pellicola dedicata ai supereroi della Marvel ha riscosso un successo impensabile anche per gli attori di Avengers: Endgame. Scopriamo qualche dettaglio in più sui lavori del film grazie ad un post di un membro della troupe.

Si tratta di Ryan Lang, il designer di produzione, che ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram incentrata sullo scontro tra i protagonisti del MCU e Thanos. Trovate l'immagine in calce alla notizia, Ryan Lang ha quindi spiegato come ha creato uno dei momenti più importanti presenti nel lungometraggio: "Ecco come ho lavorato alla battaglia di Infinity War e Endgame. Essendo presenti molti personaggi, è stato molto più facile usare i manichini di ZBrush, così da usarli come riferimento per lo schizzo che ho poi colorato. Nella versione finale non ho usato 3D. Generalmente preferisco fare solo uno sketch delle mie bozze, ma questo era il modo più veloce per disegnarlo e farlo subito approvare".

I numerosi fan hanno accolto positivamente questo messaggio, che ha permesso di scoprire qualche retroscena di uno dei film più di successo degli ultimi anni. In attesa di ulteriori informazioni riguardo il futuro del MCU, vi segnaliamo questa intervista a Katherine Langford di Avengers: Endgame, in cui parla della sua esperienza sul set.