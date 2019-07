Avengers: Endgame, ecco come Captain Marvel ha trovato Tony e Nebula nello spazio

Grazie alla release digitale di Avengers: Endgame negli Stati Uniti sono emersi nuovi dettagli direttamente dal commento audio con i fratelli Russo e gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely.

In una delle prime scene, infatti, Joe Russo ha chiarito definitivamente un dubbio emerso con l'uscita nelle sale del film: come ha fatto Captain Marvel a trovare e salvare Tony Stark e Nebula dopo gli eventi di Avengers: Infinity War? Ebbene, stando a quanto rivelato dal regista, Carol è stata aiutata da un trasmettitore.

"La parte mancante della narrazione è che lei è tornata sulla Terra, ha incontrato gli Avengers, è stata messa velocemente al corrente dell'accaduto, e c'è una sorta di segnalatore sulla navicella che le ha permesso di rintracciarla e riportare i due sulla terra" dice Joe Russo nel commento audio del film (via ScreenRant).

La risposta in realtà era già stata in parte anticipata con la scena post-credit di Captain Marvel, nel quale vediamo Carol che si palesa ai Vendicatori dopo gli eventi di Infinity War: da lì a immaginare un dispositivo per rintracciare la navicella la strada è poca.

Avengers: Endgame arriverà in Italia in formato digitale il 14 agosto mentre la versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD sarà disponibile nei negozi a partire dal 4 settembre. Per saperne di più vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.