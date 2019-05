Avengers: Endgame, ecco come sarebbe il Captain America di Sam Wilson

Con Avengers: Endgame si è chiuso un ciclo, per gli spettatori come, soprattutto, per i personaggi. Tra chi ci lascia per sempre e chi appende il costume al chiodo è tempo di cambiamenti tra gli Avengers: uno di loro, in particolare, ha già designato il suo erede.

Sul finale di Endgame, infatti, un invecchiato Steve Rogers saluta gli amici di sempre dopo aver passato la vita in compagnia di Peggy, decidendo di restare indietro nel tempo invece di far ritorno alla New York dei giorni nostri.

Nel congedarsi dal ruolo di supereroe, dunque, il buon vecchio Cap compie quello che, ad oggi, è l'unico passaggio di consegne che possiamo definire ufficiale nel Marvel Cinematic Universe: consegnando lo scudo nelle mani di Sam Wilson, infatti, Steve Rogers lo designa come nuovo Captain America.

Sui social, ora che le acque si sono calmate ed è concesso lasciarsi andare a qualche anticipazione, stanno cominciando a venir fuori le prime immagini di Falcon nel costume che è stato del suo amico ormai in età da pensione. Le reazioni sembrano piuttosto positive: il Sam Wilson di Anthony Mackie fa un figurone nel suo nuovo completo da lavoro, lasciando ben sperare per i futuri film del MCU.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame si sono recentemente espressi proprio riguardo il finale di Captain America, che hanno definito "perfetto". Il film, intanto, continua a frantumare ogni record: superati anche gli incassi di Avatar.