Avengers: Endgame, com'è nata la battuta sul sedere di Cap?

Tutti ricordiamo i nostri film preferiti per delle battute in particolare, e per Avengers: Endgame ci sarebbe davvero l'imbarazzo della scelta al riguardo. Eppure, una delle sequenze che più sono rimaste impresse di Endgame sembra essere proprio quella sul sedere di un certo vendicatore... Ma come ci hanno pensato gli sceneggiatori?

Christopher Markus ha raccontato come, inizialmente, per Chris Evans non fosse in programma di "autocommentarsi il didietro".

Infatti, nelle prime versioni dello script, lo scambio di battute doveva essere solo tra Tony Stark e Ant-Man.

"[La sequenza] Ha avuto uno sviluppo tutto suo. La prima cosa che avevamo era Tony che guardava il tremendo costume di Cap in Avengers, e notava come questo non complimentasse affatto il suo didietro. Per un po' c'è stata solo quella battuta, poi abbiamo aggiunto Ant-Man alla scena, e lui diceva 'Secondo me è il didietro più bello d'America'. E finiva lì, almeno per qualche tempo" racconta Markus.

Ma durante i reshoot per cambiare la scena dello scontro tra i due Cap, McFeely ha deciso di aggiungere anche Evans nella mischia: "Abbiamo rigirato la scena di Cap vs. Cap, e questo ci ha aiutato tremendamente. Così, avendo bisogno di terminare la scena in modo diverso, e con Cap versione 2012 steso lì a terra, col sedere all'aria... [È venuto da sé aggiungere la battuta di Chris]" spiega l'altro sceneggiatore.



Insomma, diciamo che il fatto di dover rigirare proprio quella scena sia stato un gran bel... colpo di fortuna!