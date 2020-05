Avengers:Endgame, un clamoroso easter-egg svela un secondo Captain America!

Quanto ce n'è di materiale Marvel ancora non sfruttato (e chissà se lo sarà mai) dal Marvel Cinematic Universe. Coprire tutti i personaggi e gli archi narrativi apparsi in quasi un secolo di fumetti è impresa impossibile, ma in alcuni casi basta un piccolo omaggio: quale occasione migliore, dunque, di un film come Avengers: Endgame?

In questo caso il personaggio interessato è Captain America, il cui ruolo (o, comunque, quello di Steve Rogers) nel Marvel Cinematic Universe è andato ad esaurirsi proprio nel finale del film dei Russo, in cui abbiamo visto il caro Steve restare nel passato a godersi una meritata e tranquilla vita con il suo amore di sempre, Peggy Carter.

Prima di arrivare all'epilogo della sua storyline, però, Cap partecipa ad una delle missioni per recuperare le Gemme: Steve parte infatti insieme a Tony Stark alla volta del 2012 e di Camp Lehigh, dove per non esser riconosciuto indossa un'uniforme che reca il nome di tale Roscoe. Vi dice nulla questo nome?

Ebbene sì, negli anni '70 Roscoe Simons fu il personaggio che vestì i panni di Captain America nel periodo in cui Steve Rogers decise di cedere lo scudo: in tanti provarono a raccogliere l'eredità di Steve, ma Roscoe fu l'unico ad ottenere il placet del Cap originale.

Un modo per rendere omaggio ad un personaggio di cui sicuramente non tutti hanno memoria. Tornando a Steve Rogers, pare che i Russo abbiano pensato ad un aspetto diverso per il Captain America di Avengers: Endgame. A proposito, c'è un errore che forse non avete notato nella battaglia finale di Avengers: Endgame: vediamo quale.