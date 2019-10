Avengers: Endgame, Chris Hemsworth svela la sua parte preferita del film

Nel corso dell'ACE Comic-Con, Chris Hemsworth ha parlato della sua esperienza in Avengers: Endgame e della parte che ha preferito nel film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, penultimo film della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, prima che Spider-Man: Far From Home concludesse ufficialmente un ciclo importante per il franchise.

Chris Hemsworth ha un debole per la sua versione zen, sfatta e profondamente turbata di Thor, così come ammesso dall'attore e dagli stessi fan che hanno ampiamente discusso nei giorni successivi alla visione del film.

La trasformazione fisica di Thor, il suo peggioramento esteriore, era dovuto al senso di colpa e allo stress di un così rapido cambiamento. Hemsworth ha dichiarato di essersi divertito moltissimo insieme al resto del cast nell'interpretare questa versione di Thor.



Una sorpresa incredibile, soprattutto perché nella campagna promozionale del film Thor era stato mostrato con il suo classico fisico muscoloso.

Quando Rocket e Hulk si presentano a New Asgard scoprono come si sono evolute le cose:"Recitare quella versione di Thor è stata una vera gioia perché con Ragnarok abbiamo fatto qualcosa di completamente diverso. Poi per Infinity War sono arrivato pensando di dover fare come in Ragnarok ma i Russo mi hanno detto 'No, abbiamo in mente qualcosa di diverso'. Poi sono arrivato a Endgame e ho pensato 'Amico, cosa facciamo adesso?'. Dovevamo fare altri cambiamenti per il personaggio e loro hanno avuto questa grande idea. C'è stata molta improvvisazione, per il pubblico penso sia stato divertente".

