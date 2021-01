Avengers: Endgame, Chris Evans ricorda la scena di Mjolnir: 'Emozionato come un bambino'

Sono passati ormai quasi due anni dall'uscita al cinema di Avengers: Endgame, e in una recente intervista a Empire Chris Evans ha raccontato alcuni retroscena sul film. In particolare, l'interprete di Captain America ha ricordato il momento in cui il suo personaggio brandisce il Mjolnir, rivelando di essersi emozionato vedendolo al cinema.

Nonostante ovviamente sapesse benissimo che quel momento stava arrivando, Chris Evans ha raccontato di essere tornato bambino rivedendosi sullo schermo.

"La prima volta che ho visto Endgame è stata alla premiere. Di solito vedo i film a cui lavoro con largo anticipo e raramente partecipo alle anteprime, troppa ansia. Ma essendo l'ultima tappa di un viaggio di dieci anni, volevo vivere questo film allo stesso modo del pubblico. Quando Cap solleva il Mjolnir, il cinema è impazzito. Anche se sapevo che quel momento stava arrivando, mi sono comunque emozionato. Nelle settimane successive, parenti e amici mi hanno inviato clip dai cinema di tutto il mondo in cui il pubblico va fuori di testa in quel momento. Vedere quelle reazioni e sapere di essere stato così fortunato da far parte dei ricordi di quelle persone mi ha fatto provare un senso di orgoglio e gratitudine, che non sarò mai in grado di esprimere correttamente. In quei momenti non sono un attore, e nemmeno un adulto: sono di nuovo un ragazzino, completamente affascinato dal potere e dalla magia che i film possono esercitare."

