Avengers: Endgame, Chris Evans nostalgico: 'Ecco perché girarlo fu così speciale'

Avengers: Endgame è stato il più grande evento, in termini di spiegamento di forze e coinvolgimento dei fan, mai organizzato da una produzione cinematografica. Ma al di là dell'effettiva riuscita dell'operazione, quanto è stato profondo il coinvolgimento emotivo dei protagonisti del film?

La risposta è effettivamente abbastanza scontata: il Marvel Cinematic Universe ha caratterizzato ben dieci anni di carriera di alcuni dei suoi protagonisti, che inevitabilmente hanno avvertito un certo groppo alla gola al momento di girare il gran finale.

Emblematiche, in questo senso, sono le parole di Chris Evans: "Tutto ciò che riguarda Endgame è davvero speciale, perché la mia mente si concentrava sulla sua parte più riflessiva, sulla gratitudine che provavao. Ti senti un po' come se stessi vivendo in un ricordo. Capisci che il momento è quasi passato, così cerchi di scavarci dentro e apprezzare ciò che è stato il viaggio" ha spiegato l'indimenticato Captain America del Marvel Cinematic Universe.

Evans, come tutti ricorderete, ha vestito i panni di Steve Rogers dal 2011 al 2019, lasciando quindi l'MCU insieme all'altro veterano Robert Downey Jr. A proposito, un fan Marvel ha pensato bene di creare un sequel di Avengers: Endgame con protagonista proprio Captain America! Anche Josh Brolin, intanto, ha definito Avengers: Endgame una delle esperienze più belle della sua carriera.