Avengers: Endgame, Chris Evans confuso sulla timeline di Steve e Peggy

Chris Evans ha partecipato all'ACE Comic-Con insieme a Don Cheadle e Jeremy Renner, e un fan, ad un certo punto, si è avvicinato all'interprete di Captain America per fargli una domanda su Avengers: Endgame e sull'evoluzione narrativa di Steve Rogers. Peccato che la star si sia dimostrata poco preparata, tanto che è dovuto intervenire Don Cheadle.

A Chris Evans è stato chiesto della reunion tra Steve Rogers e Peggy Carter alla fine del film:"Ad esempio, era il marito di Peggy in questo universo e in qualche modo è andato in Alabama con la nipote?"

La folla ha riso alla domanda e Jeremy Renner ha scherzato:"Succedono coste strane in Alabama".

La moderatrice dell'incontro è intervenuta spiegando si tratta di una continuità temporale, spiegando che nessuno era qualificato per rispondere tra i presenti.



Chris Evans ha comunque tentato di rispondere, con l'aiuto di Don Cheadle:"Sai, non sono sicuro di poterti dare questa risposta...ma sai cosa, guarda, non lo so...chiedi agli scrittori! Voglio dire, ci sono un sacco di cose che puoi mettere in discussione sul continuum temporale. Ma se c'è qualcosa che ho imparato lavorando con la Marvel è che non lasciano nulla al caso. Loro davvero no. A volte potrei condividere alcune delle domande ma ogni volta che ho fatto una domanda alla gente c'è sempre stata una risposta. C'è sempre qualcuno che me lo spiega".

Don Cheadle:"E poi dimentichi immediatamente quello che hanno detto". E Chris Evans ribatte:"E poi lo dimentico. E poi vengo sul palco e dico 'Ehi, chiedi a Don Cheadle cosa vuol dire essere Don Cheadle!".

Don Cheadle a quel punto prende in mano la situazione e risponde al fan:"Steve esiste su più piani e il tempo non è solo una linea retta. Ci sono più timeline".

Grazie alla nuova versione dei Marvel Studios gli incassi di Endgame aumentano. E per quanto riguarda Captain America i Russo avevano dato la loro spiegazione sul destino di Steve Rogers.